У Києві знову прорвало трубопровід: зруйновано дорогу (відео)

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Прорив трубопроводу

Прорив трубопроводу стався під проїжджою частиною вул. Старонаводницької

Чергова аварія на інженерних мережах «Київводоканалу» призвела до пошкодження дорожнього покриття на вул. Старонаводницькій у столиці. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору» на своїй сторінці у Facebook.

«Під час чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП «ШЕУ Печерського району» комунальної корпорації «Київавтодор» було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло через прорив трубопроводу під проїжджою частиною вул. Старонаводницької. Внаслідок аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворились просадки асфальтобетонного покриття», – йдеться в повідомленні.

У «Київавтодорі» зазначають, що лише торік зазначену ділянку вулично-дорожньої мережі було відремонтовано.

Як повідомляв «Главком», 29 травня у Києві на Голосіївському проспекті прорвало водопровід, унаслідок чого було пошкоджено п'ять автомобілів і вікна будівлі, розташованої поруч з аварією.

Аварія сталася внаслідок розриву труби і виходу води на поверхню.

У ПАТ «Київенерго» повідомили, що прорив стався через проведення гідравлічних випробувань. І оскільки ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це і стався витік на поверхню охолодженої тепломережної води і утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

У компанії також додали, що людям, чиє майно постраждало, переживати не варто і всі збитки потерпілим буде компенсовано «в установленому законодавством порядку».

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