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    У Кличка розповіли, коли вимкнуть опалення киянам

    • Сьогодні, 12:22
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    Батареї в столичних будинках можуть стати холодними за кілька тижнів

    У випадку, якщо тенденція високої температури в Києві збережеться, опалення відключать у середині березня. Про це заявив глава апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає 44.ua.

    «Якщо така температурна тенденція зберігатиметься, то в середині березня опалення може бути відключено», – сказав Бондаренко.

    Нагадаємо, станом на 1 лютого 2017 р. борг столичних споживачів теплоенергії перед «Київенерго» становив 4,7 млрд грн. З початку року заборгованість зросла на 896,8 млн грн.

    Як повідомлялося, київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду до кінця 2017 року.

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