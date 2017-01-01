У коаліції пропонують Сироїд написати заяву на звільнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентські фракції коаліції вважають, що Оксана Сироїд сьогодні порушила Регламент

Парламентські фракції коаліції «Європейська Україна» у Верховній Раді пропонують віце-спікеру Оксані Сироїд написати заяву на звільнення через те, що вона порушила регламент. Відповідну заяву коаліції оприлюднено на сайті «Народного фронту».

В ній, зокрема йдеться, що виступ співробітників Національної поліції у парламенті був законною доречною ініціативою депутатів.

«Віце-спікер Сироїд має дотримуватися Регламенту й бути над вузькопартійними інтересами «Самопомочі»», - зазначено в заяві.

«Коаліція обурена неправомірною поведінкою заступника Голови Верховної Ради Оксани Сироїд на ранковому пленарному засіданні 15 березня. Головуючи, пані Сироїд не поставила на голосування ініціативу трьох фракцій про виступ з трибуни військовослужбовців Національної поліції, на яких організував напад В. Парасюк. На підтримку цієї ініціативи виступили три фракції парламенту. Тож головуючий, відповідно до Регламенту ВР, був зобов’язаний винести її на розгляд народних депутатів, і – у випадку 150 голосів «за», - надати слово запрошеним. Це законна практика, яка завжди застосовувалася у Верховній Раді України.

Надалі, ігноруючи вимоги Регламенту, віце-спікер Сироїд взагалі оголосила про закриття засідання. Відтак фракції коаліції прийняли рішення продовжити роботу у форматі зборів коаліції в сесійному залі. Натомість Оксана Сироїд заявила, що «злякалася», і почала нагнітати конфліктну ситуацію навколо нібито присутності «органів правопорядку» в сесійній залі (хоча йшлося про лише чотирьох неозброєних офіцерів, запрошених депутатами)», - повідомляється в документі.

«У дивних незаконних діях» віце-спікера Сироїд коаліція також побачила «політичний підтекст».

«Парламентарі запросили поліцейських для виступу, щоби вислухати іншу сторону конфлікту, який відбувся в ніч з 14 на 15 березня в зоні АТО. Цей конфлікт зі стріляниною є очевидним наслідком деструктивної кампанії, розгорнутої депутатами від «Об’єднання «Самопоміч». Оксана Сироїд теж представниця «Самопомочі». Однак, після обрання заступником Голови ВР вона мусила вийти з партії й відмовитися від захисту вузькопартійних інтересів. На жаль, сьогодні ми не побачили від пані Сироїд її посадової політичної незалежності. Не побачили, щоб Оксана Іванівна сприяла парламентському контролю над правоохоронцями через заслуховування свідчень гвардійців.

Хочемо нагадати, як один із представників «Самопомочі» Єгор Соболєв, погрожуючи гранатою, намагався провести у Верховну Раду сторонніх осіб, аби всупереч законам України призначити перевибори у Кривому Розі. Тоді пані Сироїд не обурювалася через порушення норм регламенту. На відміну від сьогоднішньої ситуації, що є додатковим свідченням за ангажованості», - йдеться в заяві коаліції.

«Зухвале порушення Регламенту віце-спікером Верховної Ради України є підставою для звільнення Оксани Сироїд із займаної посади, - наголошують підписанти заяви. - Вважаємо, що вона сама повинна написати заяву та піти з займаної посади».