Парубій скликав голів фракцій на нараду

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Андрій Парубій

Сьогодні ранкове засідання парламенту було закрито одразу ж після його відкриття

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликає на 13-ту годину на нараду керівників парламентських фракцій. Про це повідомив журналістам керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

«Усіх голів фракцій Парубій запросив на 13:00 годину до себе», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні до зали засідань парламенту увійшли працівники Нацполіції та Нацгвардії – без дозволу головуючого і після оголошення про закриття ранкової сесії.

Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, Ігор «Кононенко завів військових до сесійної зали без запрошення та дозволу Верховної Ради».

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд звернулася до Генеральної прокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті.

Нагадаємо також, що 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост. Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців. Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

Джерело: Укрінформ