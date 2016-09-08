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    У конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії

    • Сьогодні, 21:46
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    Законопроект в даний час знаходиться на першій стадії обговорення

    У конгрес США внесений законопроект про введення нових антиросійських санкцій. Про це повідомляється на сайті конгресу.

    Документ передбачає введення санкцій «у відповідь на кіберзагрози з боку уряду Російської Федерації та інші агресивні дії Російської Федерації».

    Документ внесений сенатором-республіканцем Алексом Муні.

    Законопроект в даний час знаходиться на першій стадії обговорення.

    Раніше повідомлялося, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі

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