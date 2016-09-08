У конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії

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Законопроект в даний час знаходиться на першій стадії обговорення

У конгрес США внесений законопроект про введення нових антиросійських санкцій. Про це повідомляється на сайті конгресу.

Документ передбачає введення санкцій «у відповідь на кіберзагрози з боку уряду Російської Федерації та інші агресивні дії Російської Федерації».

Документ внесений сенатором-республіканцем Алексом Муні.

Законопроект в даний час знаходиться на першій стадії обговорення.

Раніше повідомлялося, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі