У Конгресі США пропонують виділити 150 млн доларів для ЗС України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з документом, 150 млн доларів мають піти на навчання, спорядження, летальну зброю оборонного характеру, логістику і розвідку

У підготовленому Комітетом з асигнувань палати представників Конгресу США проекті оборонного бюджету країни пропонується виділити Україні 150 млн доларів на підтримку її збройних сил. Про це свідчить оприлюднений текст проекта.

Згідно з документом, ці гроші мають піти на навчання, спорядження, летальну зброю оборонного характеру, логістику і розвідку.

Водночас у проекті зазначається, що виділені кошти не можуть бути витрачені на закупівлю або передання Україні переносних зенітних ракетних комплексів.

Цей законопроект має бути розглянутий палатою представників конгресу США, а потім його повинен схвалити президент країни.