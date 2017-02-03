У Конгресі США пропонують виділити 150 млн доларів для ЗС України
- Сьогодні, 03:37
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Згідно з документом, 150 млн доларів мають піти на навчання, спорядження, летальну зброю оборонного характеру, логістику і розвідку
У підготовленому Комітетом з асигнувань палати представників Конгресу США проекті оборонного бюджету країни пропонується виділити Україні 150 млн доларів на підтримку її збройних сил. Про це свідчить оприлюднений текст проекта.
Згідно з документом, ці гроші мають піти на навчання, спорядження, летальну зброю оборонного характеру, логістику і розвідку.
Водночас у проекті зазначається, що виділені кошти не можуть бути витрачені на закупівлю або передання Україні переносних зенітних ракетних комплексів.
Цей законопроект має бути розглянутий палатою представників конгресу США, а потім його повинен схвалити президент країни.