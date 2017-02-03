  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Конгресі США пропонують виділити 150 млн доларів для ЗС України

    • Сьогодні, 03:37
    • Розсилка

    Згідно з документом, 150 млн доларів мають піти на навчання, спорядження, летальну зброю оборонного характеру, логістику і розвідку

    У підготовленому Комітетом з асигнувань палати представників Конгресу США проекті оборонного бюджету країни пропонується виділити Україні 150 млн доларів на підтримку її збройних сил. Про це свідчить оприлюднений текст проекта.

    Згідно з документом, ці гроші мають піти на навчання, спорядження, летальну зброю оборонного характеру, логістику і розвідку.

    Водночас у проекті зазначається, що виділені кошти не можуть бути витрачені на закупівлю або передання Україні переносних зенітних ракетних комплексів.

    Цей законопроект має бути розглянутий палатою представників конгресу США, а потім його повинен схвалити президент країни.

    Читайте також
    США військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ