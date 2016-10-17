У Краматорську організаторку незаконного референдуму засудили до п’яти років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У травні 2014 року жителька Краматорська організувала та керувала роботою однієї з так званих дільничних виборчих комісій сепаратистів

У Краматорську засуджено організаторку незаконного референдуму. Жінці призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 1 рік. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Під час судових слухань встановлено, що у травні 2014 року жителька Краматорська з метою зміни меж території і державного кордону України та виведення з-під юрисдикції України окремих адміністративно-територіальних одиниць Донецької області організувала та керувала роботою однієї з так званих дільничних виборчих комісій під час проведення незаконного референдуму на території міста Краматорська.

За наказами учасників терористичної організації «ДНР» обвинувачена контролювала та координувала роботу громадян, залучених як «члени дільничної комісії», котрим видавала так звані бюлетені для голосування, розподіляла між ними обов’язки в частині формування списків громадян, які завершили вказане незаконне голосування, а також передачу бюлетенів озброєним представникам терористичної організації «ДНР».

Наразі рішенням суду жінку визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України).

За організацію проведення незаконного референдуму жінці призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком на 1 рік.