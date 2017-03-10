У Кремлі пояснили, навіщо посол Росії зустрічався з людьми Трампа

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Дмитро Пєсков

Пєсков сказав, що посол мав спілкуватися з командою Трампа через роботу

Посол Росії в США Сергій Кисляк зустрічався з американцями, зокрема й із людьми з передвиборного штабу Трампа, тому що це частина його роботи.

Про це в інтерв'ю CNN заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це те, що робить кожен посол Росії за кордоном і кожен посол США за межами країни… Чим більше посол спілкується з людьми в країні, де перебуває, тим краще він робить свою роботу», - сказав Пєсков.

За його словами, Кисляк зустрічався з американцями, щоб більше дізнатися про те, що відбувається в США і щоб російське керівництво краще розуміло ситуацію в Штатах.

Пєсков також додав, що Кисляк зустрічався і з людьми, які були пов'язані з кандидатом в президенти США від демократів Хілларі Клінтон. При цьому зустрічі з американцями, які проводив російський посол, ніяк не торкалися виборів і передвиборчої кампанії, підкреслив Пєсков.

Фрагмент його інтерв'ю телеканалу CNN був опублікований на сайті сьогодні, 11 березня. Це відео - частина фільму CNN про російського президента Володимиру Путіну. Він вийде в ефір у понеділок, 13 березня.

Раніше радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн Пішов у відставку через скандал навколо його бесіди з російським послом Сергієм Кисляком, яка відбулася в кінці грудня минулого року.

На початку березня стало відомо про дві зустрічі з Кисляком генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Після того, як ця інформація потрапила в ЗМІ, його почали звинувачувати в брехні під присягою. Це було пов'язано з тим, що під час процедури вступу на посаду генпрокурора Сешнс задавали питання про те, чи відомо йому про контакти членів команди Трампа з представниками Росії з приводу передвиборчої кампанії, і Сешнс відповів на нього негативно.