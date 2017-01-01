Президент Чехії виступив за скасування санкцій проти Росії

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Володимир Путін та Мілош Земан

Мілош Земан заявив, що хоче встановити взаємовигідні економічні відносини з Росією

Президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.

Про це він заявив 10 березня на прес-конференції в Празі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Я агент Росії, а саме Володимира Путіна. Мушу також додати, що я агент президента Китаю. Тепер, як виглядає, я також агент американського президента Дональда Трампа. Я агент Ізраїлю, який я підтримую упродовж тривалого часу. Я хочу скасування санкцій проти Росії і взаємовигідні економічні відносини з Росією. Але насправді я агент лише однієї країни – Чеської Республіки», – заявив Земан.

Мілош Земан відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна. Але у Чехії президент має доволі обмежені повноваження, питання зовнішньої політики є виключною прерогативою уряду. Нинішній уряд Чехії заявляє, що наразі немає підстав говорити про скасування санкцій щодо Росії.

До слова, у п’ятницю Земан також офіційно підтвердив, що висуватиме свою кандидатуру на посаду президента. Він наголосив, що не проводитиме передвиборчої президентської кампанії.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.