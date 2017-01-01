У лікарню Дніпра доставили шістьох тяжко поранених бійців

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Тяжко поранений боєць АТО

Одному бійцю АТО куля прошила голову

У лікарню Дніпра за вихідні госпіталізовано шістьох тяжко поранених бійців АТО. Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

«Вихідні дні були важкі. У лікарню ми прийняли 6 «важких» бійців з кульовими і мінно-вибуховими пораненнями, надаємо їм допомогу в реанімаційному відділенні. Вчора о 19:00 доставили останнього пораненого з важким кульовим, швидше за все снайперським, пораненням голови, - куля прошила потилицю зліва направо і в даний час наші лікарі-реаніматологи, нейрохірурги роблять все можливе, щоб його врятувати», - сказав він у коментарі «112 Україна».

За словами головного лікаря, лікарня зараз працює в екстреному режимі, однак ресурсів і ліків поки вистачає.

«Працюємо в екстреному варіанті, в режимі «очікування», все робимо для того, щоб хлопці виживали, хоча поранення вкрай складні. Ресурсів, ліків, крові вистачає, тільки за ці дні ми перелили крові більше 10 літрів. Всі хлопці надходять з величезною крововтратою. Поки для поранених в нашій лікарні є все», - повідомив Риженко.

Як повідомлялося, за минулу добу в АТО 1 боєць загинув, 7 були поранені.