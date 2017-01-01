У Литві стурбовані: Кремль вже почав пропагандистську кампанію і от-от вторгнеться

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«Зелені чоловічки» в Криму

Литовці побоюються, що Росія прийде їх «захищати»

Росія просуває фальшиву легенду, що заперечує право балтійських держав на існування, заявили високопоставлені литовські чиновники газеті The Guardian. На їхню думку, ця пропагандистська історія має тривожну подібність до того, як Кремль обгрунтовував анексію Криму в 2014 році.

Міністр оборони Литви Раймандас Каробліс і службовці з військового відділу стратегічних комунікацій розповіли, що вони сильно стурбовані російською кампанією дезінформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні. «Росія становить загрозу, - стверджує Каробліс. - Вони кажуть, що наша столиця Вільнюс не повинна належати Литві, тому що між першою і другою світовими війнами вона була окупована Польщею. Зрозуміло, цю історію Росія використовує як привід».

За словами посадовця, пропаганда поширюється через агенство Sputnik, що фінансується Кремлем, і, частково, за допомогою телебачення. «Звучать такі думки, що Клайпеда (третє за величиною місто Литви – Ред.) ніколи не належало Литві, і що це був подарунок Сталіна після Другої світової війни. Проводяться реальні паралелі з анексією Криму... Ми говоримо про небезпеку територіальної цілісності Литви», - додав керівник військового відомства.

У свою чергу сержант Томас Сепоніс з відділу стратегічних комунікацій розповів, що його команда займалася моніторингом інформаційних диверсій РФ і виявила їх схожість з пропагандистськими кампаніями, які Москва проводила в Україні. Литва побоюється, що таке переписування історії може мати на меті підготувати грунт для можливого вторгнення із застосуванням конвенційного зброї.

За словами Сепоніс, російські функціонери вклали багато часу і енергії в створення кримського пропагандистського міфу, який включав відродження терміна з царської епохи «Новоросія», що використовується пропагандистами для опису районів східної України. «Це слівце було використано Путіним в 2014 році в ході виступу, який був покликаним підтвердити право Москви застосувати військову силу проти сусіда, однак російські політичні кола стали вживати його ще десять років тому… У 2003 році, коли вони вперше заговорили про Новоросії, ніхто навіть не звернув уваги на ці коментарі, але тепер ми можемо поглянути на історію і вивчити ці матеріали», - заявив Сепоніс.

За словами литовського військового, подібні кампанії циркулюють як на телебаченні, так і в соціальних мережах: кремлівські діячі ставлять під сумнів право Литовської республіки на існування і намагаються переконати аудиторію в тому, що в цій балтійській країні нібито пригнічуються права російськомовного населення.