Вучич оголосив про свою перемогу на президентських виборах в Сербії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич і президент Росії Володимир Путін

Офіційні результати виборів президента Сербії будуть оголошені 3 квітня

Його сербські ЗМІ називають «другом Путіна».

Прем'єр-міністр Сербії Александр Вучич оголосив себе переможцем на президентських виборах, що відбулись 2 квітня.

За словами Вучича, він зберігатиме за собою пост голови уряду Сербії ще приблизно два місяці, перш ніж офіційно вступить на посаду глави держави.

«Сербія буде дотримуватися європейського напрямку і шляху реформ, але також збереже дружбу з Росією і Китаєм», – заявив Вучіч, виступаючи перед своїми прихильниками в штаб-квартирі очолюваної ним Сербської прогресивної партії.

Згідно з попередніми результатами, Вучич набрав понад 55% голосів, що робить його переможцем у першому турі. Його головний конкурент від ліберальної опозиції Саша Янкович посів друге місце з великим відривом, набравши близько 15%.

Офіційні результати виборів президента Сербії будуть оголошені 3 квітня.

Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50% голосів виборців, або через два тижні відбудеться другий тур за участю двох найпопулярніших кандидатів.

Президент Сербії обирається на п'ять років. Чинний президент Томіслав Ніколіч, у якого є право на другий мандат, не бере участі в виборах через втрату підтримки правлячої Сербської прогресивної партії.

Раніше Олександр Вучич заявив, що громадяни країни, які проголосували за нього, підтримують налагодження відносин з Росією і Китаєм. Відзначається, що прем'єр Сербії відвідав Берлін 15 березня, а Москву - 27 березня.

За попередніми даними, Вучич набрав 58% голосів.

Друге місце зайняв кандидат від опозиції Саша Янкович з 14% голосів.

Раніше головний комітет Сербської прогресивної партії офіційно затвердив в якості кандидата на пост президента країни прем'єр-міністра Олександра Вучича, який хоче посилення зв’язків з Росією.

Читайте також статтю «Новий балканський розклад: ЄС втрачає, Росія здобуває»

Джерело: DW