Вучич оголосив про свою перемогу на президентських виборах в Сербії
- Сьогодні, 07:37
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Офіційні результати виборів президента Сербії будуть оголошені 3 квітняПрем'єр-міністр Сербії Александр Вучич оголосив себе переможцем на президентських виборах, що відбулись 2 квітня. Його сербські ЗМІ називають «другом Путіна».
За словами Вучича, він зберігатиме за собою пост голови уряду Сербії ще приблизно два місяці, перш ніж офіційно вступить на посаду глави держави.
«Сербія буде дотримуватися європейського напрямку і шляху реформ, але також збереже дружбу з Росією і Китаєм», – заявив Вучіч, виступаючи перед своїми прихильниками в штаб-квартирі очолюваної ним Сербської прогресивної партії.
Згідно з попередніми результатами, Вучич набрав понад 55% голосів, що робить його переможцем у першому турі. Його головний конкурент від ліберальної опозиції Саша Янкович посів друге місце з великим відривом, набравши близько 15%.
Офіційні результати виборів президента Сербії будуть оголошені 3 квітня.
Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50% голосів виборців, або через два тижні відбудеться другий тур за участю двох найпопулярніших кандидатів.
Президент Сербії обирається на п'ять років. Чинний президент Томіслав Ніколіч, у якого є право на другий мандат, не бере участі в виборах через втрату підтримки правлячої Сербської прогресивної партії.
Раніше Олександр Вучич заявив, що громадяни країни, які проголосували за нього, підтримують налагодження відносин з Росією і Китаєм. Відзначається, що прем'єр Сербії відвідав Берлін 15 березня, а Москву - 27 березня.
За попередніми даними, Вучич набрав 58% голосів.
Друге місце зайняв кандидат від опозиції Саша Янкович з 14% голосів.
Раніше головний комітет Сербської прогресивної партії офіційно затвердив в якості кандидата на пост президента країни прем'єр-міністра Олександра Вучича, який хоче посилення зв’язків з Росією.
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Джерело: DW