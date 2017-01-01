Заради виборів Путіна Кремль піде на нечувані репресії – російський опозиціонер

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Костянтин Боровий

Боровий: Цей режим може піти на будь-який злочин. Тут обмежень для нього – ні моральних, ні юридичних – немає

Чергові президентські вибори в Росії неможливі; найімовірніше, в Конституцію країни буде внесено зміни, які перенесуть дату виборів або продовжать термін перебування президента на посаді. Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий, пише «Обозреватель».

«У ситуації конфронтації, протистояння вибори – це просто привід для створення революційної ситуації», – сказав він. Політик заявив: «У цих умовах проводити вибори – це спровокувати великі маси людей на виступи, на протести. Зрозуміло, що жодні результати таких «виборів» не буде прийнято суспільством і викличуть вже не просто роздратування, а саме протести».

«Щоразу, коли відбувалася підготовка до виборів у період путінського режиму, все-таки були спроби умиротворення суспільства: підвищувалися зарплати, підвищувалися пенсії. Протести виникали вже після виборів. Але новина сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що проводитимуть вибори на тлі протестів із різних приводів – корупції, низького рівня життя, зростання цін, несправедливого розподілу ресурсів», - зазначив Боровий.

За його оцінками, «Кремлю знадобиться якось радикально змінювати політику, змінювати взаємини із суспільством». При цьому «найпростіший сценарій, про який, безумовно, вони думають, це сценарій силовий... Посилення репресій».

Боровий уточнив, що вибори можуть перенести або змінити термін перебування президента на посаді. «Я думаю, що найближчим часом можна очікувати таких пропозицій у Думі в зв'язку з «наростанням класової боротьби», як це було при Сталіні, в зв'язку з наростанням «антиросійської діяльності» – скасувати вибори або продовжити термін», – сказав він.

«Сценаріїв дуже багато. На відміну від попереднього режиму, який дотримувався конституції, де ніколи не виникало схеми відмови від дотримання конституції, цей режим може піти на будь-який злочин. Тут обмежень для нього – ні моральних, ні юридичних – немає».