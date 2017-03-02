У «ЛНР» розправились з іще одним ватажком бойовиків

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Один з керівників «народної міліції» Віталій Кисельов з позивним Комуніст

Кисельова і ще ряд осіб «ЛНР» звинуватили у спробі державного перевороту

В «Луганської народній республіці» підтвердили смерть одного з керівників «народної міліції» Віталія Кисельова з позивним Комуніст.

Про це повідомляє Газета.гu.

Кисельова і ще ряд осіб «ЛНР» звинуватили у спробі державного перевороту. Після цього з’явилася інформація, що Комуніст помер в ув’язненні. Проте вже 26 вересня Сергій Рахно, представник «Генпрокуратури ЛНР», виступив з відеозверненням, заявивши, що Кисельов живий і всі його права як ув’язненого «забезпечуються належним чином».

При цьому поряд з працівником прокуратури в кадрі стояв чоловік у вицвілому камуфляжі і тільнику, зовні дуже схожий на обвинуваченого замкомандира «народної міліції «ЛНР». Однак ця людина не вимовила в кадрі ні слова. Прокурор підкреслив, що Кисельов визнав провину і дав свідчення, що викривають своїх спільників.

«Насправді Комуніст був убитий відразу після першого допиту. Коли з ним розмовляли, то, скажімо так, перестаралися. І тому він помер. Кисельова намагалися врятувати, але не змогли. А в кадрі поруч з Рахно знаходиться брат колишнього польового командира Сергій, який працює водієм в адміністрації Плотницького», – розповіло джерело в силових структурах «ЛНР».

Між тим місцеве наглядове відомство в кінці січня розповсюдило повідомлення, що колишньому заступнику командувача корпусом «народної міліції ЛНР» пред’явлено обвинувачення в остаточній редакції. Він підозрюється в пособництві замаху на дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади, відповідальність за вчинення яких передбачене кримінальним законом «ЛНР» у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років», зазначили в «генпрокуратурі» самопроголошеної республіки. У відомстві підкреслили, що «в даний час обвинувачений Кисельов, враховуючи його письмову заяву, що міститься в місці, яке гарантує безпеку його життю і здоров’ю». Самого польового командира більше не показували публіці.

Як випливає з численних інтерв’ю Кисельова, він народився в селі Колпаково під містом Антрацит, а до початку бойових дій працював у різний час таксистом, кухарем, мав свою юридичну фірму.

«Потім я створив громадську організацію, яка займалася допомогою дітям-інвалідам, а також вела агітацію проти тютюнопаління і вживання спиртного в середовищі молоді», – сказав, зокрема, Комуніст в одному зі своїх виступів.

З відкритих джерел відомо, що раніше Кисельов був членом Комуністичної партії України. За його словами, на початку війни він створював блокпости на під’їзді до Луганську та інших населених пунктах регіону, щоб перешкодити руху української бронетехніки. Заступником командувача «народної міліції» так званої Луганської народної республіки він став в лютому 2015 року. Комуніст також був організатором фінансової та іншої підтримки терористів «ЛНР», координатором поставок озброєння, продовольства і фінансування.