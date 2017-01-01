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Авіаперевізник Ryanair

«Бориспіль» запропонував перевізникові свою публічну оферту

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ), найбільший аеропорт України, продовжує комерційні переговори з найбільшим європейським лоу-костом - ірландською авіакомпанією Ryanair, але наразі не може погодитись на запропоновані авіаперевізником умови.

Як передає «Інтерфакс-Україна», про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябикін під час зустрічі з журналістами.

«Ті тарифи, які просить Ryanair, аеропорт наразі дати не може, навіть з урахуванням усіх знижок», - констатував він.

За словами голови аеропорту, «Бориспіль» запропонував перевізникові свою публічну оферту, але для виконання умов Ryanair необхідні зміни до наказів Міністерства інфраструктури України, що регулюють тарифи і знижки для всіх авіакомпаній.

Як повідомлялося, ірландський лоукост Ryanair відкриває рейси з України. Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Крім того, Ryanair у жовтні відкриє польоти зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.

Квитки на рейси в жовтні і листопаді українці зможуть купити за акційною ціною 19,99 евро (акція стартує 16 березня).

Ryanair є найбільшим європейським лоукостером і пропонує найнижчі ціни на багатьох маршрутах. В акційні дні вартість квитків на деяких маршрутах може становити від 2–5 євро.

Також лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.

Джерело: Інтерфакс-Україна