У Львові горить завод «Електрон»: є потерпілі
- 3 Сiчня, 17:21
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Наразі пожежу локалізовано, ліквідація триває
У вівторок, 3 січня, у Львові виникла пожежа в будівлі заводу «Електрон».
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС у Львівській області, інформація про пожежу за адресою Стороженка, 32 надійшла о 13:17. У прес-службі також зазначили, що подробиці інциденту повідомлять згодом.
Станом на 16:15 пожежникам вдалося локалізувати пожежу. Ліквідація займання триває.
До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки.
Крім цього, у відомстві повідомили, що під час гасіння пожежі постраждало двоє пожежників.
«З місця пожежі госпіталізовано начальника караулу, який отруївся продуктами горіння. Його доправлено у Львівську обласну клінічну лікарню. Ще одного пожежника з опіками щоки, вуха та плеча привезли у 8-му клінічну лікарню Львова», – розповіли у відомстві.
У прес-службі також повідомили, що інформації про потерпілих серед цивільного населення не надходило.
Причини займання наразі невідомі, їх з'ясовуватимуть після остаточної ліквідації вогнища.