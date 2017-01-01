У Львові горить завод «Електрон»: є потерпілі

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Наразі пожежу локалізовано, ліквідація триває

У вівторок, 3 січня, у Львові виникла пожежа в будівлі заводу «Електрон».

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС у Львівській області, інформація про пожежу за адресою Стороженка, 32 надійшла о 13:17. У прес-службі також зазначили, що подробиці інциденту повідомлять згодом.

Станом на 16:15 пожежникам вдалося локалізувати пожежу. Ліквідація займання триває.

До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки.

Крім цього, у відомстві повідомили, що під час гасіння пожежі постраждало двоє пожежників.

«З місця пожежі госпіталізовано начальника караулу, який отруївся продуктами горіння. Його доправлено у Львівську обласну клінічну лікарню. Ще одного пожежника з опіками щоки, вуха та плеча привезли у 8-му клінічну лікарню Львова», – розповіли у відомстві.

У прес-службі також повідомили, що інформації про потерпілих серед цивільного населення не надходило.

Причини займання наразі невідомі, їх з'ясовуватимуть після остаточної ліквідації вогнища.