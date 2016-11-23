У Львові перевантаженими залишаються 87 майданчиків зі сміттям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією Львівської міськради, перевантажено лише 7% від загальної кількості майданчиків

Станом на 9:00 ранку тверді побутові відходи не вивезено з 87 майданчиків Львова, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

За інформацією Львівської міськради, це лише 7% від загальної кількості. «Станом на вчорашній вечір перевантаженим був 81 контейнер», – зазначили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

Загалом у Львові 1222 сміттєвих майданчики, які обслуговують шість компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).

Нагадаємо, 25 січня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівщини, скликана у зв’язку з критичною ситуацією зі сміттям у Львові, прийняла рішення про одноразове вивезення накопичених в обласному центрі твердих побутових відходів на полігони у районах Львівської області. Надалі, якщо Львівська міськрада не справлятиметься з регулярним вивезенням відходів, управління побутовими відходами можуть передати на рівень держави.

Зазначимо, що вчора прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон та сміттєпереробний завод.