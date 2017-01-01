Сміттєвий колапс: апеляційний суд Львова заборонив використовувати полігон у Грибовичах

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Львіська міськрада тепер зобов’язана провести рекультивацію сміттєзвалища і знайти земельну ділянку під новий полігон

Апеляційний суд Львова заборонив використовувати Грибовицьке сміттєзвалище, зобов’язав Львівську міську раду провести його рекультивацію і знайти земельну ділянку під новий полігон твердих побутових відходів. Про це сьогодні, 30 січня, під час брифінгу повідомив прокурор Львівської області Юрій Квятківський.

Рішення суду набрало законної сили після його проголошення в апеляційній інстанції.

«Вам відомо, що прокуратура області звернулася про те, щоб закрити сміттєзвалище, провести його рекультивацію і знайти нову земельну ділянку. Суд першої інстанції частково задовольнив позовну вимогу і прийняв рішення закрити Грибовицьке сміттєзвалище. Прокуратура не погодилась з цим рішенням. Сьогодні відбулося засідання апеляційного суду, де розглядалась апеляційна скарга. Суд повністю задовольнив вимоги прокурора», – пояснив прокурор Львівщини Юрій Квятківський.

Він уточнив, що суд заборонив використовувати Грибовицьке сміттєзвалище, зобов’язав провести його рекультивацію і знайти земельну ділянку.

Нагадаємо, прокуратура оскаржила рішення суду в частині невизнання протиправною бездіяльність міського голови Львова та виконавчого комітету у вирішення проблеми Грибовицього сміттєзвалища.

Нагадаємо, за останні дні зі Львова на полігони області вивезли понад 1,5 тис. тонн сміття.

Джерело: zik.ua