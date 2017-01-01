Сміттєвий колапс: Гройсман ще раз дорікнув Садовому, який не тримає слово

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Львів нарешті отримає земельну ділянку під новий сміттєвий полігон

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон та сміттєпереробний завод. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Голова Львівської ОДА Олег Синютка поінформував мене, що вчора відповідне рішення ним підписане. Дякую Олегу Синютці. Тримаємо слово!» – зазначив Гройсман.

За словами прем’єра, на відміну від обласної влади міський голова Львова Андрій Садовий не виконує дані обіцянки із вирішення сміттєвої проблеми.

«Ще раз хочу звернутися до Андрія Садового – прошу також діяти оперативно і тримати слово. Проблеми будуть вирішуватися значно легше, якщо йти до людей і з ними говорити відверто та щиро», – додав Гройсман.

Нагадаємо, судом визнано протиправною бездіяльність міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розв'язання сміттєвих проблем міста.

Львівський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та визнав протиправною бездіяльність міського голови м. Львова і виконавчого комітету Львівської міської ради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.