У Львові тисячі людей залишились без опалення

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Ремонтні роботи планують завершити сьогодні, щоб повернути львів’янам тепло в оселі

Частина жителів Львова залишилася без центрального опалення через аварію на трубопроводі.

Про це повідомляє прес-центр Львівської міської ради на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві зазначають, що аварія сталася на проспекті Червоної Калини, через що було призупинено подачу теплопостачання мешканцям Сихова і частини Нового Львова.

«У зв’язку з проведенням аварійних робіт із ліквідації пориву на трубопроводі на пр. Червоної Калини, призупинено теплопостачання до житлових будинків Сихова і частини Нового Львова», – зазначили у прес-центрі.

Попри це ремонтні роботи планують завершити вже сьогодні, а теплопостачання буде відновлено до шостої години вечора.