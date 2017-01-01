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    У Львові тисячі людей залишились без опалення

    • Сьогодні, 16:31
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    Ремонтні роботи планують завершити сьогодні, щоб повернути львів’янам тепло в оселі

    Частина жителів Львова залишилася без центрального опалення через аварію на трубопроводі.

    Про це повідомляє прес-центр Львівської міської ради на своїй сторінці у Facebook.

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    У відомстві зазначають, що аварія сталася на проспекті Червоної Калини, через що було призупинено подачу теплопостачання мешканцям Сихова і частини Нового Львова. 

    «У зв’язку з проведенням аварійних робіт із ліквідації пориву на трубопроводі на пр. Червоної Калини, призупинено теплопостачання до житлових будинків Сихова і частини Нового Львова», – зазначили у прес-центрі.

    Попри це ремонтні роботи планують завершити вже сьогодні, а теплопостачання буде відновлено до шостої години вечора.

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