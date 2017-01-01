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    У Львові згорів притулок для собак

    • Сьогодні, 11:20
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    У притулку перебували близько 300 тварин

    У Львові згорів вщент притулок для безпритульних собак «Милосердя». У притулку перебували 300 тварин. Про це повідомляється у групі «Варта1» у Facebook.

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    У притулку перебували близько 300 собак, але ніхто з них не постраждав внаслідок пожежі. Основна пожежа ліквідована, але є ще загорання, які намагаються загасити вогнеборці.

    Захисники тварин закликають небайдужих допомогти безпритульним собакам.

    Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у власному будинку згорів чоловік. Пожежники врятували будівлі, в яких палав вогонь, проте власника оселі – не встигли

    Крім того, на початку січня у Львові палав завод «Електрон»До ліквідації пожежі залучили 62 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки.

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    У Львові згорів притулок для собак
    У Львові згорів притулок для собак
    У Львові згорів притулок для собак
    У Львові згорів притулок для собак

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