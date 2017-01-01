У Львові згорів притулок для собак

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У притулку перебували близько 300 тварин

У Львові згорів вщент притулок для безпритульних собак «Милосердя». У притулку перебували 300 тварин. Про це повідомляється у групі «Варта1» у Facebook.

У притулку перебували близько 300 собак, але ніхто з них не постраждав внаслідок пожежі. Основна пожежа ліквідована, але є ще загорання, які намагаються загасити вогнеборці.

Захисники тварин закликають небайдужих допомогти безпритульним собакам.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у власному будинку згорів чоловік. Пожежники врятували будівлі, в яких палав вогонь, проте власника оселі – не встигли

Крім того, на початку січня у Львові палав завод «Електрон». До ліквідації пожежі залучили 62 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки.