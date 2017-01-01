У Люксембурзі помер радянський дитячий письменник Анатолій Алексін

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Анатолій Алексін

Анатолій Гоберман, відомий під псевдонімом Алексін, видав перший збірник повістей «Тридцять один день» в 1950 році

Дитячий письменник Анатолій Алексін помер 1 травня в Люксембурзі. Про це повідомив письменник Дмитро Ліханов на своїй сторінці в Facebook.

«1 травня в Люксембурзі помер класик радянської дитячої літератури Анатолій Алексін. Тільки що мені повідомила про це його дочка. Анатолію Георгійовичу йшов 93 рік», — повідомив Ліханов.

Дата і місце похорону Алексіна поки не відомі.

Довідка: Анатолій Гоберман (справжнє прізвище Алексіна — ред.) народився 3 серпня 1924 року в Москві.

Будучи підлітком, дебютував віршами в газеті «Піонерська правда», де продовжував друкуватися в передвоєнні роки. Пізніше публікувався також в газеті «Комсомольская правда». На початку 1940-х 17-річний Анатолій разом зі своєю матір’ю, яка працювала в Москві на будівництві будівлі Палацу рад, був евакуйований на Урал до Каменська-Уральського.

Закінчив Московський інститут сходознавства в 1950 році.

Перша збірка повістей «Тридцять один день» була видана в 1950 році. Літературним псевдонімом взяв сценічний псевдонім матері, яка була акторкою.

За сценаріями Алексіна зняті кінострічки «Пізня дитина», «Розклад на завтра», «Ура! У нас канікули!», «Фотографії на стіні», «Дуже страшна історія».

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