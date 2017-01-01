У міністра закордонних справ України помер батько

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міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Співчуття Клімкіну висловив президент Петро Порошенко

У міністра закордонних справ України Павла Клімкіна помер батько. Співчуття висловив президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

« З великим сумом дізнався про смерть Вашого батька. Разом з Вами схиляю голову в скорботі і розділяю ваш біль в зв’язку з непоправною втратою дорогої людини. Ваш батько передав Вам частинку своєї власної душі і пишався Вашими досягненнями. Прошу прийняти мої щирі співчуття та побажання витримки і міцності духу. Світла йому пам’ять», – йдеться в повідомленні.