Порошенко закликав ввести санкції за «віджим» україньких заводів
- Сьогодні, 19:59
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Президент прокоментував «віджим» Росією українських підприємств на окупованій територій
Президент України Петро Порошенко закликав запровадити санкції проти причетних до конфіскації українських заводів в окупованому Донбасі.
Про це він сказав на зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі та Британії.
«У мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов’язково спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства», - наголосив президент.
Він також заявив, що державні і приватні активи, які розташовані на окупованих територіях, є ще одним свідченням окупації Росією частини Сходу України.
«Де-факто, Росією конфісковані активи державні і приватні, які розташовані на окупованих територіях, що є ще одним свідченням окупації Росією частини Сходу України. За всі ці дії обов’язково настане покарання», — додав Порошенко.
Конфіскація українських активів - ще одне свідчення окупації сходу України. Про це говорили з Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковським pic.twitter.com/rOfsptwLuh— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 марта 2017 г.
Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила чергову розмову ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.
Як відомо, у Донецьку 1 березня бойовики захопили офіс «Укртелекому»: зв'язок із Донбасом відрізано.
Сьогодні ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко заявив, близько 40 підприємств української юрисдикції перейшли під «зовнішнє управління» в «республіці».
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