Порошенко закликав ввести санкції за «віджим» україньких заводів

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Президент прокоментував «віджим» Росією українських підприємств на окупованій територій

Президент України Петро Порошенко закликав запровадити санкції проти причетних до конфіскації українських заводів в окупованому Донбасі.

Про це він сказав на зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі та Британії.

«У мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов’язково спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства», - наголосив президент.

Він також заявив, що державні і приватні активи, які розташовані на окупованих територіях, є ще одним свідченням окупації Росією частини Сходу України.

«Де-факто, Росією конфісковані активи державні і приватні, які розташовані на окупованих територіях, що є ще одним свідченням окупації Росією частини Сходу України. За всі ці дії обов’язково настане покарання», — додав Порошенко.

Конфіскація українських активів - ще одне свідчення окупації сходу України. Про це говорили з Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковським pic.twitter.com/rOfsptwLuh — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 марта 2017 г.

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