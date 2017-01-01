У Мінську почалося засідання Тристоронньої групи щодо Донбасу

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Під час зустрічі мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників

У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - написала вона.

Як повідомляла раніше віце-спікер парламенту, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, під час зустрічі мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.

Як відомо, 12 травня було завершено перевірку осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати заради звільнення українських полонених, що незаконно утримуються в ОРДЛО.

Кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.

Минулого тижня в угрупованні «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, звинуватили Київ у зриві процесу верифікації ув’язнених. При цьому бойовики заявили, що «процес верифікації повинен був стосуватися як осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, так і тих, хто залишається на волі, але не має змоги виїхати на підконтрольну «ДНР» територію».

2 травня ЗМІ повідомляли, що представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вже відвідують українські в'язниці для верифікації засуджених та затриманих за злочини проти України.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт нещодавно заявляв, що 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще 10 ув'язнені в Росії.