У Мінюсті закликають Козаченко повернутися на посаду головного люстратора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяна Козаченко

Міністр Петренко сподівається, що Козаченко повернеться, і не потрібно буде проводити конкурс на посаду глави Департаменту з питань люстрації

Міністр юстиції України Павло Петренко закликає Тетяну Козаченко повернутися на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. З таким зверненням він виступив в ефірі «112 Україна».

«Найпростіший спосіб, щоб ми зараз не шукали нових фахівців, якщо Тетяна Козаченко повернеться на цю посаду, то не потрібно буде проводити конкурс (на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. - Ред.) і Департамент буде працювати повноцінно», — сказав міністр.

«Я звертаюся до Тетяни (Козаченко. - Ред.), можливо в неї змінилося рішення, то ми завжди готові до того, щоб вона повернулася в наш колектив і працювала на цій посаді», — резюмував Петренко.

Нагадаємо, 21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. 6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.

Міністерство юстиції не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс.

Джерело: УНН