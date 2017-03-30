У МВФ заявили про зміцнення фінансової стабільності у світі

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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард

Фондові ринки в США в березні досягли рекордно високих показників, за межами США також відбувалося «стійке зростання» на ринках протягом останніх шести місяців

Міжнародна фінансова стабільність зміцнилася впродовж останніх півроку за рахунок збільшення економічного зростання, підвищення прибутковості банків і страхових компаній та наявності оптимізму на подальшу перспективу.

Про це йдеться в останній Доповіді МВФ щодо глобальної фінансової стабільності, яка презентована у середу в штаб-квартирі Фонду.

«Довгострокові процентні ставки підвищилися, що сприяло підвищенню прибутковості банків і страхових компаній. Приріст цін на велику кількість активів відображає більш оптимістичні погляди на подальші перспективи», - зазначається в документі.

Водночас, зауважується, що фондові ринки в США в березні досягли рекордно високих показників, за межами США також відбувалося «стійке зростання» на ринках протягом останніх шести місяців. Крім того, знизилися страхові премії за ризик і мінливість.

МВФ також називає рекомендації для регуляторів з метою досягнення більш активного росту. Передусім, необхідно підняти потенційний обсяг виробництва та інвестиції компаній і не допустити збільшення ризиків для фінансової стабільності. Крім того, потрібно усунути дисбаланси в економіці країн з ринком, що формується. Увага також звертається на необхідність розв'язання давніх структурних проблем в банківських системах Європи.

При цьому називаються й ризики, які можуть загрожувати фінансовій стабільності. Серед них – податкові реформи в США та послаблення регулювання, зрушення в бік протекціонізму в країнах з розвиненою економікою, політична напруженість в Європі та структурні проблеми в європейській банківській системі.