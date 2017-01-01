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    У Мюнхені загинув відомий український композитор

    • Сьогодні, 05:15
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    Про смерть Ященка повідомила мюнхенська поліція, не уточнивши обставини загибелі

    Відомий український композитор і музикант Тарас Ященко трагічно загинув у Мюнхені.

    Про це у Facebook повідомив генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

    За його словами, про смерть Ященка повідомила поліція, не уточнивши обставини загибелі.

    Ященко вперше відвідав Мюнхен ще студентом 23 роки тому, до цього навчався в Київській консерваторії імені Чайковського. У консерваторію Мюнхена його взяли без іспитів. Після її закінчення музикант залишився працювати в Німеччині та виступав на найбільших світових музичних майданчиках.

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