У Мюнхені загинув відомий український композитор

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Про смерть Ященка повідомила мюнхенська поліція, не уточнивши обставини загибелі

Відомий український композитор і музикант Тарас Ященко трагічно загинув у Мюнхені.

Про це у Facebook повідомив генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

За його словами, про смерть Ященка повідомила поліція, не уточнивши обставини загибелі.

Ященко вперше відвідав Мюнхен ще студентом 23 роки тому, до цього навчався в Київській консерваторії імені Чайковського. У консерваторію Мюнхена його взяли без іспитів. Після її закінчення музикант залишився працювати в Німеччині та виступав на найбільших світових музичних майданчиках.