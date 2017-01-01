У «Народному фронті» побачили, як Кремль запанікував через квоти для української мови

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Запровадження квот для української мови

В партії вважають, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроект про квотування в цілому

Росія істерично відреагувала на ініціативу «Народного фронту» про обов’язкові квоти для української мови в телерадіоефірі. Захист державної мови підриває інформаційно-політичний вплив Кремля на Україну. Про це йдеться в заяві «Народного фронту».

В партії вважають, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроект про квотування в цілому.

«Сьогодні захист української ідентичності – це один з найважливіших пріоритетів безпеки України. Російська мова є основою концепції «русского міра». Захист російськомовного простору чи не головне виправдання агресії Кремля проти України і держав Східної Європи», - зазначається в заяві.

В «Народному фронті» переконані, що саме українська мова в Україні потребує захисту – «після сторіч насильницької русифікації та кількох хвиль справжнього, фізичного геноциду носіїв нашої мови». «Всі ці злочини попередніх московських режимів, до речі, підтримуються й прославляються Росією Владіміра Путіна», - зазначають в «НФ».

«Насправді Кремль стурбований не «правами етнічних груп», не «російською мовою і культурою» в Україні, а своїм пропагандистським та політичним впливом на частину нашого населення. Саме через домінування російської мови український медіа-простір залишається контрольованим кремлівськими пропагандистами. Телеканали й газети вітчизняних олігархів цілком покладаються на відряджених з Росії «інформаційних бійців» - достатньо лише згадати агентів Шувалова й Столярову, які роками «рулили» новинами «Інтера». Висмоктана з пальця пропаганда про «защіту рускоязичних» 25 років використовувалася для просування в українській політиці московських маріонеток (зазвичай корупціонерів і гіперпопулістів). Саме ця пропаганда промила мізки деяким мешканцям Криму й Донбасу під час Євромайдану», - йдеться в заяві.

«Захистимо українську мову в своєму власному медіа-просторі - виростимо власного, справді ринкового й незалежного виробника новин, кіно, музики, реклами. Ось чого насправді боїться путінська машина інформаційної експансії, машина гібридної війни», - переконані в «Народному фронті».

Ініціатива щодо захисту державної мови в ЗМІ цілком відповідає практиці демократичних країн, підкреслюють у «НФ». «Ми переймаємо досвід Чехії, Ізраїлю, Балтії - держав, які практично з нуля відродили свої національні мови (після століть асиміляції) й стали розвиненими, успішними, вільними. Ось якої перспективи для України не хоче Кремль. Ось чому Росія панікує. Отже, ми на правильному шляху. Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроект про квотування в цілому», - резюмують в «Народному фронті».

Нагадаємо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова побачила в нормах українського законодавства щодо обсягу мовлення державною мовою «геноцид».