У НАЗК пояснили, куди ділися декларації військових прокурорів

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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос

Ці декларації зберігаються на ресурсах Реєстру і є доступними для перевірки

Декларації низки посадових осіб військової прокуратури були вилучені з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб на підставі постанови заступника генерального прокурора України – головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це повідомляє Національне антикорупційне агентство з питань запобігання корупції.

«Декларації низки посадових осіб військової прокуратури були вилучені на підставі відповідного рішення про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки цих працівників та їх близьких родичів відповідно до статей 10, 13, 14 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», а саме - постанови заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Матіоса А. В.», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі заходи мають виключний та тимчасовий характер. При цьому ці декларації зберігаються на ресурсах Реєстру і є доступними для перевірки.

«Рішення НАЗК ґрунтується на статті 17 зазначеного Закону, та прийнято з усвідомленням можливих негативних наслідків невиконання постанови. При цьому слід зазначити, що невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства», - пояснюють у НАЗК.