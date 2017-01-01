У неділю погода порадує Україну майже весняним теплом

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Завтра удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом

У неділю, 26 лютого, в Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень +4...+6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +2...+7 градусів. У Карпатах уночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень 0...-5 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі без опадів, удень місцями дощ із мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +2...+7 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7, удень +2...+7 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...7 градусів, удень 0...+5.

На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7, удень +3...+8.

У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +3...+8 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, удень +6...+8 градусів