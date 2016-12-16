У Нідерландах противники асоціації України з ЄС подали в суд на уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угода про асоціацію України з ЄС

Вони хочуть, щоб судді зупинили спроби уряду щодо ратифікації Угоди з Україною

У Нідерландах рух «Форум за демократію», який стояв біля витоків референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, подав в суд на уряд, щоб перешкодити ратифікувати Угоду. Про це повідомляє Dutchnews.nl.

Лідер руху Тьєррі Боде прагне, щоб судді зупинили спроби уряду щодо ратифікації Угоди з Україною.

Члени руху стверджують, що закон про консультативний референдум передбачає, що після того, як відбулося голосування, результати повинні бути схвалені якомога швидше, або проігноровані.

Однак замість цього уряд почав переговори в ЄС та з політичними партіями всередині країни щодо подальших кроків.

На думку членів руху «Форум за демократію», це є порушенням чинного законодавства.

«Немає місця для жодних поправок, в даній ситуації компроміс неможливий», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у грудні Рада міністрів Нідерландів узгодила текст законопроекту, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Нагадаємо, що Європейська рада узгодила рішення про завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Домовленість оформлена у вигляді «рішення глав держав та урядів членів ЄС».

В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Нідерланди мають ухвалити рішення, ратифікувати чи ні Угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом, до 15 березня, на яке заплановані парламентські вибори в цій країні.

Джерело: Європейська правда