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    У Нідерландах противники асоціації України з ЄС подали в суд на уряд

    • Сьогодні, 19:29
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    <span>Угода про асоціацію України з ЄС</span>
    Угода про асоціацію України з ЄС

    Вони хочуть, щоб судді зупинили спроби уряду щодо ратифікації Угоди з Україною

    У Нідерландах рух «Форум за демократію», який стояв біля витоків референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, подав в суд на уряд, щоб перешкодити ратифікувати Угоду. Про це повідомляє Dutchnews.nl.

    Лідер руху Тьєррі Боде прагне, щоб судді зупинили спроби уряду щодо ратифікації Угоди з Україною. 

    Члени руху стверджують, що закон про консультативний референдум передбачає, що після того, як відбулося голосування, результати повинні бути схвалені якомога швидше, або проігноровані.

    Однак замість цього уряд почав переговори в ЄС та з політичними партіями всередині країни щодо подальших кроків.

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    На думку членів руху «Форум за демократію», це є порушенням чинного законодавства.

    «Немає місця для жодних поправок, в даній ситуації компроміс неможливий», - сказав він. 

    Раніше повідомлялося, що у грудні Рада міністрів Нідерландів узгодила текст законопроекту, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

    Нагадаємо, що Європейська рада узгодила рішення про завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    Домовленість оформлена у вигляді «рішення глав держав та урядів членів ЄС».

    В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

    Нідерланди мають ухвалити рішення, ратифікувати чи ні Угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом, до 15 березня, на яке заплановані парламентські вибори в цій країні.

    Джерело: Європейська правда

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