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    У Німеччині не сумніваються, що саме Кремль відповідальний за ситуацію на Донбасі

    • Сьогодні, 15:15
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    <em>Штеффен Зайберт</em>
    Штеффен Зайберт

    Штеффен Зайберт заявив: Берлін знає, що бойовики на Донбасі отримують допомогу з РФ

    У Берліні не сумніваються, що першопричиною нинішньої ситуації на Донбасі та її продовження є Росія.

    Про це в понеділок на брифінгу у Берліні заявили офіційні представники федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт і МЗС країни Мартін Шефер.

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    «Є вказівки на те, що основна відповідальність за конфлікт на сході України, яка є істотною невід'ємною частиною території Української держави, лежить на сепаратистах, які до сьогодні отримують масовану підтримку з боку Росії», – заявив Зайберт.

    Шефер додав, що «не викликає сумнівів, у тому числі й у нового міністра, що відповідальність за початок кризи в Україні, відповідальність за анексію Криму, відповідальність за ситуацію на сході Україні однозначно лежить на Москві».

    За його словами, з боку надзвичайно складно відповісти на питання: хто почав нинішні збройні зіткнення в районі Авдіївки, хто на них відповів, хто і за що відповідальний. Але при цьому дипломат вказав на той відомий факт, що сепаратисти ведуть обстріл українських військових із житлових районів. «Це, звичайно ж, означає, що люди, які живуть у цьому охопленому бойовими діями районі, служать живим щитом. Це має засуджуватися в усіх формах», – зауважив представник МЗС ФРН.

    Шефер запевнив, що українська тематика зараз у центрі уваги глави МЗС Зігмара Габріеля. Це питання він порушував під час нещодавнього візиту до Вашингтона, де почув від нового держсекретаря і віце-президента США слова підтримки посередницьких зусиль Німеччини і Франції в «нормандському форматі». Американська сторона думає над тим, щоб продовжити підтримку цих зусиль, сказав представник німецького МЗС.

    Щодо можливої політичної зустрічі в «нормандському форматі», то, за словами Шефера, можна виходити з того, що вона відбудеться «в найближчому майбутньому».

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    Джерело: Укрінформ
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