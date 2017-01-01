У Німеччині помер Лукас Амманн - один з найстаріших акторів світу

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Лукас Амманн

Акторові було 104 роки, його творча кар'єра тривала понад 60 років

У Німеччині у віці 104 років помер один з найстаріших акторів світу, швейцарець Лукас Амманн, чия творча кар'єра тривала понад 60 років. Про це повідомляє Spiegel.

За словами близької знайомої актора Аннемарі фон Кінлін, Амманн помер у себе вдома в Мюнхені.

Лукас Амманн народився в Базелі 29 вересня 1912 року. В Мюнхені він жив протягом останніх декількох десятиліть.

У кіно Амманн почав зніматися в 1939 році і став популярним завдяки своїм ролям у детективних фільмах і серіалах. Культовий статус йому принесла роль в серіалі «Граф Йостер має честь», де він зіграв детектива-любителя. Серіал, який став одним з перших в детективному жанрі на німецькому телебаченні, знімався з 1969 по 1976 рік.

Амманн також знімався в серіалі «Сім'я Фаллерів» (з 1994 по 2000 рр.).

Відзначимо, що дружина актора, з якою він прожив 50 років, померла в 2009 році.

Нагадаємо, український поет Борис Олійник помер 30 квітня після тяжкої і тривалої хвороби.

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