Борис Олійник: похорон

Станіслав Груздєв



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Прощання з Борисом Олійником

Поета і затятого комуніста відспівували у Лаврі

В останню путь українського поета Бориса Олійника, який пішов із життя після тривалої та важкої хвороби, провели, сьогодні, 3 травня.

Прощалися зі знаменитим літератором та Героєм України спершу у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври, де відбулося похоронне богослужіння за Олійником. Пізніше пройшла церемонія прощання у Клубі Кабінету міністрів. Поховали Олійника на Байковому цвинтарі Києва.

Вшанувати поета прийшли українські митці, громадські діячі, колишні колеги-депутати, близькі та родичі.

Також церемонію відвідали члени українського уряду на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Президент Петро Порошенко надіслав вінок.

З прощальним словом виступив народний депутат, екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Зазначимо, що під час церемонії у клубі Кабміну з легендарним українським поетом, стало зле колишній голові президії Верховної Ради УРСР Валентині Шевченко. Лікарі «швидкої», які чергували біля Клубу Кабміну, надали жінці необхідну допомогу.

Нагадаємо, Олійник помер 30 квітня об 11 годині 45 хвилин - після важкої і тривалої хвороби.

Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року на Полтавщині. Український поет, перекладач, дійсний член Національної академії наук України, голова Українського фонду культури. Герой України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року видатний український поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У день смерті поета «Главком» опублікував його останнє інтерв’ю, яке Олійник дав у розпал його хвороби: Путін воює за свій народ, а ми повинні воювати за свій. У цій розмові поет нагадав: «як правило, комуністи в бога не вірять. Я завжди заявляв, що я православний комуніст».

Станіслав Груздєв, «Главком»