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    У Німеччині потяг зійшов з рейок

    • Сьогодні, 18:44
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    Фото: © AP Photo / dpa / Marcel Kusch

    Надзвичайна подія сталася у Кельні

    У Кельні з рейок зійшов швидкісний міжміський поїзд. Про це пише Koelnische Rundschau.
    Інцидент стався вранці четвертого червня, у поїзді перебував лише машиніст. В результаті надзвичайної події він не постраждав.

    Через сходження поїзда з рейок в Кельні тимчасово заблоковані шляхи. Залізничне сполучення частково призупинено.

    Як повідомляв «Главком», у США в штаті Айова на початку березня зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися понад два десятки вагонів-цистерн. Раніше в американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус. В моторошній аварії у штаті Міссісіпі загинуло троє осіб.

    У середині квітня у Львові зіткнулися товарний поїзд, електровоз і маневровий потяг. У результаті вісім вагонів зійшли із рейок.

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