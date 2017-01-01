У Німеччині потяг зійшов з рейок
- Сьогодні, 18:44
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Надзвичайна подія сталася у Кельні
У Кельні з рейок зійшов швидкісний міжміський поїзд. Про це пише Koelnische Rundschau.
Інцидент стався вранці четвертого червня, у поїзді перебував лише машиніст. В результаті надзвичайної події він не постраждав.
Через сходження поїзда з рейок в Кельні тимчасово заблоковані шляхи. Залізничне сполучення частково призупинено.
Як повідомляв «Главком», у США в штаті Айова на початку березня зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися понад два десятки вагонів-цистерн. Раніше в американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус. В моторошній аварії у штаті Міссісіпі загинуло троє осіб.
У середині квітня у Львові зіткнулися товарний поїзд, електровоз і маневровий потяг. У результаті вісім вагонів зійшли із рейок.