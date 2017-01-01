На залізничному переїзді у США потяг протаранив автобуc, троє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце трагедії

В автобусі на момент аварії перебувало близько 50 людей

В американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус, є жертви. Про це повідомляє Associated Press.

За попередньою інформацією, в моторошній аварії у штаті Міссісіпі загинуло щонайменше троє осіб. Загалом в чартерному автобусі знаходилися близько 50 пасажирів.

Відомо, що після зіткнення локомотив продовжив рух і проїхав ще близько 90 метрів, штовхаючи перед собою автобус по коліях.

За словами очевидців події, серед пасажирів автобуса було багато літніх людей.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в Аргентині у провінції Санта-Фе в результаті зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 13 осіб, більше десяти отримали травми,