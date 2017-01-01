  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На залізничному переїзді у США потяг протаранив автобуc, троє загиблих

    • Сьогодні, 01:05
    • Розсилка
    Місце трагедії
    Місце трагедії

    В автобусі на момент аварії перебувало близько 50 людей

    В американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус, є жертви. Про це повідомляє Associated Press.

    Читайте також

    За попередньою інформацією, в моторошній аварії у штаті Міссісіпі загинуло щонайменше троє осіб. Загалом в чартерному автобусі знаходилися близько 50 пасажирів.

    20

    Відомо, що після зіткнення локомотив продовжив рух і проїхав ще близько 90 метрів, штовхаючи перед собою автобус по коліях.

    За словами очевидців події, серед пасажирів автобуса  було багато літніх людей.

    Нагадаємо, що наприкінці лютого в Аргентині у провінції Санта-Фе в результаті зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 13 осіб, більше десяти отримали травми, 

    Читайте також
    США смерть залізниця аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ