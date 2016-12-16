В Інтерполі заявили, що Табачника ніхто не розшукує

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Дмитро Табачник

В Укрбюро Інтерполу ніколи не було запитів і завдань з розшуку Табачника

Начальник Укрбюро Інтерполу Василь Неволя констатує відсутність запиту на розшук колишнього міністра освіти уряду Миколи Азарова Дмитра Табачника. Про це він повідомив на конференції.

«У нас ніколи не було запитів і завдань з його розшуку», – повідомив Неволя.

Коментуючи інформацію, що Табачник переховується на території Ізраїлю, начальник Укрбюро Інтерполу наголосив, що з цією країною в України дуже активна взаємодія за лінією Інтерполу. Зокрема, Україна активно взаємодіє з Інтерполом із розшуку екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, який переховується в Ізраїлі.

Нагадаємо, Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського за запитом Росії.

Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

Джерело: Українські новини