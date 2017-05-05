У Нью-Йорку пройшли протести: прихильники Obamacare виступають проти політики Трампа

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Протестувальники зустріли президента США плакатами «Ні Трампу», «Захисти американців - збережи Obamacare»

4 травня в Нью-Йорку пройшли протести проти політики Дональда Трампа. Незадоволені люди вийшли на вулиці, виступаючи проти скасування Obamacare. Про це повідомляє The Telegraph.

Дональд Трамп вперше завітав у Нью-Йорк після вступу на посаду президента США. Жителі міста зустріли його масовими протестами, які вони проводили біля вежі Трампа та Капітолію. Протестувальники стояли з плакатами «Ні Трампу», «Захисти американців - збережи Obamacare».

Один з учасників акції сказав: «Мені здається, їм слід поліпшити Obamacare, замість того, щоб позбавлятися від неї».

Серед протестувальників було багато робітників, які вважають, що скасування програми охорони здоров'я Барака Обами залишить їх без медичної страховки.

Раніше повідомлялося, що у Конгресі США підтримали скасування Obamacare.

Республіканці стверджують, що реформа Обами (відома як Obamacare) не досягнула цілей і лише скоротила доступ до охорони здоров'я. Демократи впевнені, що програма запропонована республіканцями призведе до втрати робочих місць і скорочення медичного обслуговування для малозабезпечених і середнього класу, збільшивши пільги для багатих.