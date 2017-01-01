В окупованому Криму оголосили штормове попередження

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На півострові очікується посилення північно-східного вітру до 20-25 м/с

За повідомленням МНС Росії по окупованому Криму, холодний вітер і ожеледь прогнозуються на півострові протягом двох днів, повідомляють «Новости Крыма».

«Вдень 8 лютого та протягом доби 9 лютого в Криму очікується посилення північно-східного вітру до 20-25 м/с. На дорогах ожеледиця», - розповіли рятувальники.

У зв'язку з негодою, що насувається, рятувальники просять жителів і гостей окупованого півострова дотримуватися правил безпеки при сильному вітрі. Зокрема, на вулиці необхідно триматися подалі від ліній електропередачі, великих дерев, а також не слід паркувати поруч з ними автотранспорт.

Раніше про насування шторму попередила «Морська дирекція». За інформацією оператора пасажирських перевезень, при сильному вітрі можливі перебої в роботі Керченської поромної переправи.

Нагадаємо, вже декілька через снігопади в Україні ускладнений рух транспорту декількома областями країни. В найближчу добу, 8 лютого, холодне повітря охопить майже всю територію країни, тому температура продовжить знижуватися.