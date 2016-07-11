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    У окупованому Севастополі маршрутка скотилася з підйому і влаштувала ДТП

    • Сьогодні, 17:57
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    Фото: соцмережі

    Маршрутка на слизькій дорозі скотилася з зупинки вниз

    В окупованому Криму, у Севастополі на проспекті Перемоги сталося ДТП за участю двох іномарок і одного маршрутного таксі. За попередньою версією, маршрутка на слизькій дорозі скотилася з зупинки вниз і в'їхала в «Рено», а той за інерцією в'їхав в поряд припарковане «БМВ».

    Фотографії події виклали користувачі в соціальних мережах.

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    У окупованому Севастополі маршрутка скотилася з підйому і влаштувала ДТП
    У окупованому Севастополі маршрутка скотилася з підйому і влаштувала ДТП
    У окупованому Севастополі маршрутка скотилася з підйому і влаштувала ДТП

    Нагадаємо, нещодавно через снігопад у Києві сталося понад 80 дорожньо-транспортних пригод, у тому числі з потерпілими.

    Крім того, у столиці через негоду сталася страшна ДТП - на проспекті Космонавта Комарова «дев'ятка» вилетіла на відбійник. Від удару авто сплющило та розірвало надвоє, а з водія зірвало одяг та взуття. Від одержаних травм той помер миттєво. Причини аварії правоохоронці ще встановлюють.

    Однак точно відомо – на авто була різна гума, а на задніх колесах вона була ще й лисою. 

     

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