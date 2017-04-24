У ПАРЄ відмовилися розглядати візит Аграмунта до Сирії

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Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

В ПАРЄ був внесений проект даної резолюції але було ухвалене рішення про відмову від його розгляду під час поточної сесії

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи не знайшло голосів, щоби винести на розгляд окрему резолюцію щодо візиту президента ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії.

Про це повідомляє «Європейська правда» після спілкування з учасниками закритого засідання Бюро.

В ПАРЄ був внесений проект даної резолюції але було ухвалене рішення про відмову від його розгляду під час поточної сесії.

Натомість влітку Асамблея має намір розглянути комплексну резолюцію щодо ситуації в Сирії.

У понеділок Аграмунт письмово пояснив візит до Сирії, звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування своєї поїздки.

Як повідомлялося, нардеп від БПП, член української делегації Олексій Гончаренко заявив, що делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи буде домагатися відставки президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради, звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою його втрату посади як президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.