У поліції прокоментували інцидентом із Парасюком: нардеп виривав зброю у поліцейських

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В результаті конфлікту 7 співробітників поліції Донеччини отримали тілесні пошкодження

У поліції Донецької області повідомили, що учасники торгової блокади відмовилися надавати документи на вогнепальну зброю, чим спровокували конфлікт з правоохоронцями на блокпосту в Слов'янську

«Близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких знаходилися більше 35 чоловік, які відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт», - повідомляє прес-служба поліції.

Співробітники поліції, які несуть службу на блокпосту, пояснили громадянам, що вони в’їжджають зі зброєю в зону проведення АТО та попросили перевірити документи на зброю. Однак вказані особи надати документи відмовилися.

В результаті словесної перепалки виник конфлікт, в ході якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов’язки по забезпеченню публічної безпеки.

Присутній на місці народний депутат почав наносити удари співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських.

Поліція вжила заходів щодо відновлення правопорядку та стабілізації ситуації.

За даним фактом проводиться перевірка.

Поліція Донеччини наголошує, що здійснює на блокпостах лише перевірки у рамках заходів безпеки, запроваджених штабом АТЦ через загострення терористичної загрози.

Зокрема, проводяться заходи з попередження правопорушень з використанням зброї, боєприпасів, вибухівки.

«В результаті конфлікту 7 співробітників поліції Донеччини отримали тілесні пошкодження різного ступеню важкості та зараз перебувають у лікарні», - зазначив очільник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, один із організаторів торговельної блокади Донбасу, народний депутат Володимир Парасюк разом із іншими учасниками торговельної блокади постраждали внаслідок сутички із співробітниками Нацполіції та Національної гвардії. Інцидент стався на блокпості «Слов’янськ».

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив соратник Парасюка, на прізвисько «позивний Крим».