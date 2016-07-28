У Польщі попередили: заборона СБУ на в’їзд меру Перемишля матиме наслідки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Перемишля Роберт Хома

Польша заявляє, що відреагує на заборону Києва щодо в’їзду на територію України мера польського Перемишля

У Польщі заявили, що не уявляють подальшої співпраці із Україною, якщо не буде скасовано заборону на в’їзд для мера Перемишля.

Польша заявляє, що відреагує на заборону Києва щодо в’їзду на територію України мера польського Перемишля, повідомляє Польське радіо.

Видання зазначає, що віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак заявив, що польська сторона не буде присутня на Польсько-українському форумі в Ряшеві і це тільки початок реакції Варшави в разі, якщо Київ не скасує заборону.

Дзєдзічак підкреслив, що реакція Польщі матиме серйозні наслідки.

«Без пояснення цієї ситуації, без скасування цього рішення, ми собі не уявляємо подальшого співробітництва», – заявив віце-міністр закордонних справ.

Нагадаємо, мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України.

У Службі безпеки України підтвердили, що меру Перемишля Роберту Хомі заборонено в'їзд до України на 5 років.

10 грудня 2016 року у польському Перемишлі на «Марші орлят перемишльських і львівських» під патронатом мера учасники біля будівлі Українського народного центру скандували: «Смерть українцям!».