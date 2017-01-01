У Польщі запровадять недільне богослужіння українською мовою

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wyborcza.pl Служба у храмі

Така можливість з’явиться в українців, які компактно проживають в певній місцевості

У польських містах, де компактно проживають українці, щонеділі будуть проходити богослужіння українською мовою. Досі така можливість була тільки під час великих свят, пише Gazeta Wyborcza

Вибираючи парафії для такого нововведення, представники духовенства враховували насамперед дані управлінь зайнятості, зазначає видання.

"У Польщі зараз проживає понад один мільйон українців. Ми повинні реагувати на нову дійсність", – пояснює отець греко-католицької церкви Вроцлава Юліан Хойняк.

У 2016 році українці отримали 1,2 млн віз для в'їзду до Польщі, із них 650 тис. – робочі. Нещодавно один з провідних польських каналів оприлюднив скандальне розслідування про те, як наші заробітчани, що згодні працювати нелегально, стають легкою здобиччю для шахраїв.

Зазначимо, що на пасхальній службі в Севастополі у Покровському соборі читали Євангеліє українською, російською та грецькою мовами.

Джерело: ГОРДОН