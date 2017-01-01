В окупованому Криму на всеношній читали Євангеліє українською мовою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У церквах окрім правоохоронців перебували також «казаки з нагайками»

На пасхальній службі в Севастополі у Покровському соборі читали Євангеліє українською, російською та грецькою мовами. Про це повідомляє «Крим.Реаліі».

Люди, які побажали освятити паски, традиційно прийшли до Покровського собору, вздовж вулиці Велика Морська утворився струмок зі свічок.

У ніч на неділю охорони і представників поліції на вулицях міста було небагато, зауважують очевидці. Парафіяни відзначають, що в цю ніч разом з уповноваженими правоохоронцями в церквах перебували «казаки з нагайками».

Православні храми і церковні громади Криму і Севастополя підкоряються Київської митрополії Московського патріархату.

Представників Київського патріархату після анексії півострова піддали тиску з боку російської влади Криму.

Як повідомляв «Главком», участь у богослужіннях в Україні взяли майже 8 мільйонів українців.

Напередодні Благодатний вогонь зійшов на Землю. Пізніше до Києва прилетів літак, яким доставили Благодатний вогонь із Єрусалима