У Порошенка не збираються захищати Насірова

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Глава ДФС Роман Насіров

У БПП офіційно заявили, що жодних заяв по главі ДФС Роману Насірову не готують

У фракції «БПП» заявили, що не ухвалювали і не планують ухвалювати будь-яких заяв у справі глави ДФС Романа Насірова. Про це пише «Українська правда» з посиланням прес-службу «Солідарності».

«Фракція партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді не готувала і не планує готувати будь-яких заяв, звернень тощо від імені фракції, які можуть розцінюватись або трактуватись як політичний тиск на розслідування, зокрема, стосовно висунення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову», - заявили у БПП.

У прес-службі не виключели, що окремі члени парламенту, в тому числі й з фракції БПП, можуть робити власні звернення стосовно справи Романа Насірова. Однак будь-які ініціативи окремих депутатів фракції не можна розцінювати як позицію фракції.

«Фракція «БПП» усі свої рішення приймає на засіданнях фракції і лише після їх підтримки більшістю членів фракції вони виносяться на публічний рівень», - додали у прес-службі.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.

Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.

Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.