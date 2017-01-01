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    У Порошенка не збираються захищати Насірова

    • Сьогодні, 17:15
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    Глава ДФС Роман Насіров
    Глава ДФС Роман Насіров

    У БПП офіційно заявили, що жодних заяв по главі ДФС Роману Насірову не готують

    У фракції «БПП» заявили, що не ухвалювали і не планують ухвалювати будь-яких заяв у справі глави ДФС Романа Насірова. Про це пише «Українська правда» з посиланням прес-службу «Солідарності».

    «Фракція партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді не готувала і не планує готувати будь-яких заяв, звернень тощо від імені фракції, які можуть розцінюватись або трактуватись як політичний тиск на розслідування, зокрема, стосовно висунення підозри голові Державної фіскальної служби Роману Насірову», - заявили у БПП.

    У прес-службі не виключели, що окремі члени парламенту, в тому числі й з фракції БПП, можуть робити власні звернення стосовно справи Романа Насірова. Однак будь-які ініціативи окремих депутатів фракції не можна розцінювати як позицію фракції.

    «Фракція «БПП» усі свої рішення приймає на засіданнях фракції і лише після їх підтримки більшістю членів фракції вони виносяться на публічний рівень», - додали у прес-службі.

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.

    О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.

    Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.

    Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.

    ДФС БПП НАБУ Роман Насіров
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