У Порошенка обіцяють «різкі дії» щодо радикала Артеменка, який пропонує здати Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Герасимов

На думку Герасимова, за цією пропозицією стоїть Росія

Народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко має дати чіткі пояснення своїх дій щодо підготовки «мирного плану» для адміністрації Трампа.

Про це в кулуарах парламенту повідомив журналістам представник президента у Раді Артур Герасимов, передає Еспресо.TV.

«Я думаю, що завтра в парламенті ми маємо поставити дуже жорсткі питання відносно того, що було, яким чином було і почути відповіді від депутата (Артеменка. – Ред.). Якщо це отримає своє підтвердження, то мають бути дуже різкі дії. І частину їх ми вже знаємо. Фракція, яку представляє цей нардеп, ці питання вже порушує», – заявив Герасимов.

За його словами, «за цими речами стовідсотково стоять росіяни».

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років». Артеменко підтвердив існування такого плану. Нардеп також стверджує, що передав ще й документи, які підтверджують причетність президента України Петра Порошенка до корупційних оборудок.