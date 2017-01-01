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    У Празі відкрився український культурно-освітній центр

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    Освітній центр &laquo;Крок&raquo;
    Освітній центр «Крок»

    Головні програми центру будуть зосереджені на дітях

    У суботу, 11 березня, у Празі відкрився новий український культурно-освітній центр «Крок» за участі українських родин, які живуть у Чехії.

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    Мета центру, кажуть організатори – створити ефективні умови для діяльності української громади як в столиці Чехії, так і на інших територіях країни, де проживають українці.

    Ініціатором заснування центру є Українська профспілка в Чехії, її голова Тарас Костюк у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що головні програми «Кроку» будуть зосереджені на дітях, «які живуть і навчаються в Чехії, щоб навчити їх мови, літератури, культури, географії України».

    «Наша праця базуватиметься на трьох складових – патріотичність, професійність і порядність», – додав Тарас Костюк.

    Керівник освітньої програми центру Марія Гаврилюк розповіла, що програми роботи центру будуть також розраховані і на батьків, які зможуть поглибити свої знання з англійської мови чи фінансової грамотності.

    «Зараз саме той час, коли нам потрібно зосередитись на тих стратегічних цінностях, які нас єднають, а я переконаний, що тими стратегічними цінностями є незалежність, територіальна цілісність, єдність України, її свобода», – сказав присутній на відкритті центру «Крок» посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

    На відкритті центру також відбувся концерт і читання поезії Тараса Шевченка.

    Нагадаємо, що президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.

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