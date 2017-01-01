У Путіна сподіваються, що у бойовиків на Донбасі достатньо боєприпасів для обстрілу України

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Пєсков не рахує снаряди окупантів, але хоче, щоб їх вистачило для обстрілів Донбасу

Кремль сподівається, що у російсько-окупаційних військ на Донбасі «вистачить боєприпасів», щоб відповісти на «агресивні дії з боку України». Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Так він відповів на запитання журналіста про те, коли у бойовиків Донбасу закінчаться боєприпаси. «Ми не займаємося підрахунком боєприпасів. Сподіваємося, що у них вистачить боєприпасів, щоб відповідати на агресивні дії з боку України», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

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