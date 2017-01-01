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    У Путіна сподіваються, що у бойовиків на Донбасі достатньо боєприпасів для обстрілу України

    • Сьогодні, 14:41
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    Пєсков не рахує снаряди окупантів, але хоче, щоб їх вистачило для обстрілів Донбасу

    Кремль сподівається, що у російсько-окупаційних військ на Донбасі «вистачить боєприпасів», щоб відповісти на «агресивні дії з боку України». Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    Так він відповів на запитання журналіста про те, коли у бойовиків Донбасу закінчаться боєприпаси. «Ми не займаємося підрахунком боєприпасів. Сподіваємося, що у них вистачить боєприпасів, щоб відповідати на агресивні дії з боку України», – заявив Пєсков.

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»

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